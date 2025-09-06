Yat ve teknelere ÖTV geldi

Türk denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı şu şekilde; "18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)", "yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)" ile "yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri" için yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak."

Böylece, yaklaşık 8 yıldan fazladır ÖTV uygulanmayan deniz vasıtaları için artık yeni bir dönem başlamış olacak.

3 Şubat’ta 2017’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yat ve gezi teknelerinin ÖTV’si sıfıra indirilmişti.