200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
Artvin'in Şavşat ilçesinde, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü 41 yaşındaki Şakir Kör ve eşi Nilgün Topçu, yaşamlarını yitirdi. Kazanın, aracın fren arızası nedeniyle yaşandığı iddia edildi
Artvin'de yürek yakan kaza, Şavşat ilçesi Yavuzköy yayla yolunda meydana geldi. Şavşat İl Özel İdaresi'nde görevli iş makinesi operatörü Şakir Kör’ün (41) kullandığı kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
PEŞ PEŞE HAYATA VEDA ETTİLER
Sağlık ekibinin kontrolünde, Nilgün Topçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Şakir Kör ise ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.