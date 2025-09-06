Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri

İnternetin görünmeyen kullanıcıları artık insanları geride bırakarak giderek daha da ön plana çıkıyor. 2024 verilerine göre, küresel web trafiğinin %51’i botlar tarafından üretiliyor. İnsan kaynaklı trafik ise %49’a gerileyerek ilk kez ikinci sıraya düştü. Özellikle kötü niyetli botlar %37’lik payla rekor kırdı. Bu tip botların oranı 2023'e göre %12 artış gösterdi. iyi huylu botlar da %14’lük bir pay ile oldukça geride kalıyor. Bu yeni denge, dijital güvenlikten içerik görünürlüğüne kadar pek çok alanda köklü değişimlere işaret ediyor. Imperva 2025 Bad Bot Raporu ve World Visualized haritalaması, hem sektörel hem coğrafi tehditleri gözler önüne seriyor.

İNSAN TRAFİĞİNDE BEŞ YILDA %11’LİK DÜŞÜŞ

2020’de web trafiğinin %60’ı insan kaynaklıydı. Ancak 2024’te bu oran %49’a geriledi. Aynı dönemde kötü botların payı %26’dan %37’ye yükseldi. Gelişmiş spam botları; içerik kopyalama, kimlik avı, fiyat manipülasyonu ve dolandırıcılık gibi saldırılarda başrolü oynuyor. Bu yükseliş, yalnızca niceliksel değil—niteliksel olarak da daha sofistike ve tespit edilmesi zor hale gelen botlar, dijital güvenliği tehdit ediyor.

Bu düşüş, otomasyon sistemlerinin hızlı yükselişini yansıtıyor. Yıllık insan payları sırasıyla %58 (2021), %53 (2022) ve %50 (2023) olarak gerçekleşti ve internet kullanım kalıplarında önemli bir değişim yaşandığını gösteriyor. REKLAM SALDIRI ALTINDAKİ SEKTÖRLER: EĞLENCE, YEMEK, SPOR Yemek siparişi, spor, kumar ve eğlence sektörlerinde bot trafiği %70’i aştı. Bu alanlarda kötü botlar, kullanıcı deneyimini ve güvenliği doğrudan etkiliyor. Özellikle canlı içerik ve gerçek zamanlı etkileşim gerektiren platformlar, spam ve dolandırıcılık saldırılarının merkezine dönüşmüş durumda. Telekom, e-ticaret ve IT gibi sektörlerde ise kötü botlar toplam trafiğin yarısından fazlasını oluşturuyor. Saldırı yüzeyi, hem yüksek hacimli basit botları hem de sofistike karmaşık botları içererek hızla genişliyor. BOT SALDIRILARININ COĞRAFİ MERKEZLERİ: ABD VE İNGİLTERE ÖNDE Bot trafiği yalnızca sektörel değil, aynı zamanda coğrafi olarak da yoğunlaşıyor. World Visualized tarafından hazırlanan küresel haritaya göre, 2024’te en fazla bot saldırısına uğrayan ülke açık ara Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD, toplam bot saldırılarının %59’unu tek başına aldı. Bu yoğunluk; ülkenin finansal kurumları, teknoloji devleri ve veri merkezlerinin küresel çekim noktası olmasından kaynaklanıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde ise İngiltere öne çıkıyor. Londra’nın finansal altyapısı nedeniyle, Birleşik Krallık %31’lik bot trafiğiyle bölgesel lider konumunda. Diğer dikkat çeken ülkeler arasında şunlar yer alıyor: Hong Kong ve Endonezya: %24

Avustralya: %18

Fransa: %17

Singapur ve BAE: %11

Hindistan: %9 Bu dağılım, botların yalnızca teknik altyapıya değil, aynı zamanda ekonomik merkezlere ve dijital yoğunluk noktalarına yöneldiğini gösteriyor. Saldırıların küresel doğası, yerel güvenlik önlemlerinin artık yetersiz kaldığını ve uluslararası koordinasyon ihtiyacını ortaya koyuyor. REKLAM KÖTÜ NİYETLİ BOTLAR NE İÇİN KULLANILIYOR? Kötü botlar artık yalnızca basit spam araçları değil—karmaşık, hedef odaklı ve yüksek hacimli saldırı sistemlerine dönüştüler. 2024 verilerine göre, kötü niyetli botlar web trafiğinin %37’sini oluşturuyor ve şu amaçlarla kullanılıyor: İçerik Kopyalama ve Veri Hırsızlığı: Medya siteleri, e-ticaret platformları ve bloglar, içeriklerinin izinsiz şekilde kopyalanmasıyla karşı karşıya. Bu botlar, özgün içerikleri çalarak sahte sitelerde yeniden yayınlıyor.

Fiyat Manipülasyonu ve Rekabet Casusluğu: E-ticaret sitelerinde rakip fiyatları izleyip otomatik olarak fiyatları düşüren botlar, piyasa dengesini bozuyor. Aynı zamanda stok bilgilerini ve kampanya verilerini çekerek haksız rekabet yaratıyor.

Kimlik Avı ve Hesap Ele Geçirme: Gelişmiş botlar, giriş formlarını ve kullanıcı davranışlarını taklit ederek kimlik bilgilerini çalıyor. Özellikle finans ve sosyal medya platformları bu saldırıların hedefinde.

DDoS ve Trafik Doyurma: Web sitelerini aşırı trafikle kilitleyerek hizmet dışı bırakma (DDoS) saldırıları, botlar aracılığıyla daha hızlı ve yaygın hale geldi.

Reklam Sahtekarlığı: Botlar, sahte tıklamalar ve görüntülemelerle reklam bütçelerini tüketiyor. Bu durum, dijital reklamcılıkta görünürlüğü ve ROI'yi doğrudan etkiliyor. Bu botlar, insan davranışlarını taklit edebilecek kadar gelişmiş oldukları için tespit edilmeleri giderek zorlaşıyor. Güvenlik sistemleri artık yalnızca teknik değil, davranışsal analizlerle de desteklenmek zorunda.

İYİ BOTLAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ DE RİSKİ DE ARTIRIYOR! Her bot kötü değil. 2024'te %14 katkı sağlayan iyi botlar, arama motorları, web sitelerinin izlenmesi ve çevrimiçi görünürlüğün artırılması için hâlâ vazgeçilmez. Payları 2020'de %15'ten 2023'te %18'e yükseldikten sonra dengelendi ve sektörler genelinde faydalı otomasyon sistemlerini destekliyor ve dijital ekosistemin görünmez işçileri haline gelmiş durumdalar. Saldırı altındaki sektörlerde bile bu sistemler vazgeçilmez durumda. Ancak iyi botların artan varlığı, kötü botların kamuflajını da kolaylaştırıyor. Bu da ayrıştırma ve filtreleme teknolojilerinin önemini artırıyor. OTOMASYONUN YÜKSELİŞİ: DİJİTAL GÜVENLİK VE ŞEFFAFLIK YENİDEN TANIMLANIYOR Botların artan hakimiyeti, dijital güvenlik stratejilerinin yeniden düşünülmesini zorunlu kılıyor. İnsan trafiğinin düşüşte olduğu bir internet, hem içerik üreticileri hem de kullanıcılar için yeni riskler ve fırsatlar barındırıyor. Otomasyonun bu yükselişi, dijital özgürlük ve şeffaflık tartışmalarını da yeniden alevlendiriyor.