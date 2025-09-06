Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

8 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak alarmı verilen illerimiz ise şöyle: Bursa, Kocaeli, Bolu, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Düzce ve Yalova. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık BURSA: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ: 27, Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA: 31, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu NEVŞEHİR: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu BOLU: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AMASYA: 34, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı