        Hava durumu İstanbul: Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün 6 bölgemizde sağanak bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yağışın, Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor. İşte 'sarı' alarm uyarısında bulunulan 8 kentimiz ve illerimizde hava durumu...

        Giriş: 06.09.2025 - 07:01 Güncelleme: 06.09.2025 - 07:03
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!

        Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        8 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

        Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak alarmı verilen illerimiz ise şöyle: Bursa, Kocaeli, Bolu, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Düzce ve Yalova. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 27, Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

        ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        BOLU: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 34, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

        KARS: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 35, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
