        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu

        ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirecek kararnameyi imzaladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise artık sadece savunmacılar değil savaşçılar yetiştireceklerini belirterek, ordunun saldırı yönünün artacağı işaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 23:28 Güncelleme: 05.09.2025 - 23:49
        ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirecek kararnameyi imzaladı.

        Trump, bu kararın, güç ve zafer mesajı olduğunu ifade ederken, ilgili kararın Kongre'den de geçmesi için çalışacaklarını belirtti.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise söz konusu durumun bir değişim değil bir restorasyon olduğunu dile getirirken, "savunmacılar" değil "savaşçılar" yetiştireceklerini bildirdi.

        Hegseth "Maksimum ölümcüllük. Ilımlı yasallık değil. Şiddetli etki, politik doğruculuk değil." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı, Savunma Bakanlığı ismini "woke" olmakla ilişkilendirirken, Savaş Bakanlığı isminin ise günümüzdeki gelişmelere daha uygun olduğunu söyledi.

        ABD Başkanı, Afganistan'dan çekilmeleri sırasında yaşananları eleştirirken, orduyu yeniden inşa edeceklerini ifade etti.

        Donald Trump, dünyadaki en iyi orduya sahip olduklarını söylerken, 7 savaşı bitirdiklerini dile getirdi.

