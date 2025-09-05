Habertürk
Habertürk
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: Yerli kömür enerjinin olmazsa olmazı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin yeniden çalışmaya başlayacağını ve bu ay içinde netleşecek yeni işletmeciyle yoluna devam edeceğini bildirdi. Bakan Bayraktar açıklamasında ayrıca "Yerli kömür enerjinin olmazsa olmazı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 16:04 Güncelleme: 05.09.2025 - 16:12
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir ve Manisa'da ziyaretlerde bulundu. Bakan Bayraktar, Manisa'da yer alan Soma Dereköy Maden Sahası'nı da ziyaret etti.

        Bakan Bayraktar Manisa ziyareti sırasında gazetecilere verdiği demeçte Soma Termik Santrali'nin yeniden çalışmaya başlayacağını ve bu ay içinde netleşecek yeni işletmeciyle yoluna devam edeceğini bildirdi.

        Bakan Bayraktar açıklamasında ayrıca "Yerli kömür enerjinin olmazsa olmazı" ifadelerini kullandı.

        Ayrıntılar geliyor...

