İsrail Savunma Bakanından "Gazze kentinde cehennemin kapıları açıldı" tehdidi

Savunma Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun işgal saldırıları kapsamında ilk kez Gazze kenti içinde çok katlı bir binaya saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

"Gazze'de cehennem kapılarının sürgüleri kaldırılıyor." ifadesini kullanan Katz, Hamas'ın ya İsrail'in saldırılarını son erdirmek için öne sürdüğü silah bırakma ve tüm esirlerin serbest kalması şartlarını kabul edeceğini ya da "ortadan kaldırılacağını" söyledi.

Katz, "Kapılar açıldığında kapanmayacak ve İsrail ordusunun saldırıları yoğunlaşacak." ifadesiyle, 1 milyon Filistinlinin bulunduğu kente şiddetli saldırılar düzenleyeceklerini belirtti.

İSRAİL ORDUSU GAZZE KENTİNE SALDIRILARI ARTIRIYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze kentini işgal için yürüttükleri saldırıların kapsamını genişleteceklerini duyurdu.

Kentteki binalara şiddetli saldırılar düzenlemeye başlayacaklarını belirten Adraee, işgal için yürütecekleri saldırıları gerekçe göstererek şu ana kadar birden çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin kenti terk etmesini istedi.