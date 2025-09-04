Milli takımlardan bu hafta 3'te 3: Sahada, parkede, filede zafer!
Milli takımlar tarih yazdı: Basketbolda Sırbistan'ı 95-90'la geçen 12 Dev Adam grubu namağlup lider bitirdi, Filenin Sultanları ise ABD'yi 3-1'le devirdi ve Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı finale çıktı; Bizim Çocuklar ise Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçta Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi.
Bu hafta 2 gün içerisinde 3 farklı branşta 3 maça çıkan Milli Takımlar, 3 kez zafere uzandı.
İlk olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak grubunu namağlup lider tamamladı.
Ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Son olarak A Milli Futbol Takımı ise, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçta Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve elemelere galibiyetle başladı.