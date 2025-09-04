MAÇ SONUCU | Gürcistan: 2 - Türkiye: 3

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bizim Çocuklar 3-2 kazandı.

Milli takımımız 3. dakikada Mert Müldür'ün attığı golle mücadeleye 1-0 önde başladı. 41. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu, farkı 2'ye çıkaran golü attı. İkinci yarıda ise Kerem Aktürkoğlu yine sahneye çıktı ve 52. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Gürcistan'da ise Davitashvili 63. dakikada farkı yeniden 2'ye indirdi. 90+8'de ise Kvaratskhelia skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve A Milliler, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KIZARDI!

Milli takımımızda 66. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada gördüğü kırmızı kart sonucu sahayı terk etti.

Bizim Çocuklar, grubun ikinci haftasında İspanya'yı konuk edecek. Mücadele, 7 Eylül'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

MERT MÜLDÜR YİNE İLK GOLÜ ATTI A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan deplasmanındaki ilk golü, 3. dakikada Mert Müldür'den geldi. Millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin ilk golünü yine Mert Müldür atmıştı.

BAKAN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ A Milli Takım'ın Gürcistan ile Tiflis'te oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.