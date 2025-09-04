Habertürk
        Macron Zelenskiy ile bir araya geldi.

        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'ya savaş sonrası dönem için sağlanacak güvenlik garantilerine dair açıklamada bulunan Macron, bazı ülkelerin Ukrayna'ya asker konuşlandırmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.09.2025 - 18:28 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:37
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

        Fransa Cumhurbaşkanı, savaş sonrası dönemde 26 ülkenin; hava, kara ve deniz gibi farklı alanlarda Ukrayna'ya güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade ederken, Rusya'nın somut barış müzakerelerini reddetmesi durumunda ilave yaptırımları devreye alacaklarını söyledi.

        Macron, bazı ülkelerin asker konuşlandırma konusunda da taahhütte bulunduğunu işaret etti.

        Emmanuel Macron, ABD'nin güvenlik garantilerine destek olacağını belirtirken, söz konusu desteğin önümüzdeki günlerde netleşeceğini dile getirdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı ise, Rusya'nın barış için başlatılan tüm girişimleri reddettiğini ifade ederken, Ukrayna ordusunun kapasitesi açısından ileride herhangi bir kısıtlama olmayacağını belirtti.

        Zelenskiy ayrıca, Rus ekonomisine yapılacak baskı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışa zorlanacağını işaret etti.

        MERZ'DEN AÇIKLAMALAR

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya asker göndermeye dair kararlarını çerçeve koşullar netleştiğinde vereceklerini bildirdi.

        Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Merz'in Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katıldığı ifade edildi.

        Başbakan Merz zirvede, Rusya ile müzakere yoluyla çözüme ulaşılmasının ardından Avrupalıların Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduklarını belirterek, ülkesinin bu konuda katkıda bulunacağını kaydetti.

        Odak noktalarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin finansmanı, silahlandırılması ve eğitimi olması gerektiğine dikkati çeken Merz, "Almanya, bu konuda Kiev'in en önemli ortağı. Federal hükümet, bu işbirliğini genişletmeye hazır. Çerçeve koşulları netleştikten sonra Almanya asker gönderme konusunda zamanı geldiğinde karar verecek. Bu ABD'nin olası askeri angajmanının kapsamı ile müzakere sürecinin sonucunu da içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Merz, asker gönderme konusunda kararı Federal Meclis'in verebileceğini vurguladı.

        Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı zirve için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini belirten Merz, "Bu zirvede bir ateşkes anlaşması yapılmalıdır. Rus tarafı zaman kazanmaya oynamaya devam ederse, Avrupa diplomatik çözüm şansını artırmak için yaptırım baskısını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

        Şansölye Merz ayrıca ülkesinin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

