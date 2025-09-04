70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş

Arjantin’in güneyindeki Patagonya’da, günümüz timsah ve alligatorlarının uzak akrabası olan dev bir yırtıcının fosilleri ortaya çıkarıldı.

Bilim insanları, bu yeni türe ‘Kostensuchus atrox’ adını verdi. Yaklaşık 70 milyon yıl önce Kretase döneminin sonlarında yaşamış olan bu hayvanın dinozorlarla beslendiği tahmin ediliyor.

Paleontologlar, hayvanın hem karada hem de sulak alanlarda avlandığını, otçul dinozorları kolayca alt edebildiğini belirtti.

Fosil, Mart 2020’de bir dinozor kazısı sırasında bulundu. Kuyruk ve bazı uzuvlar dışında neredeyse tam iskelet elde edildi. Kafatasındaki dişlerin ise mine tabakasını koruduğu kaydedildi.

Bu, şimdiye kadar bölgede bulunan en eksiksiz ‘peirosaurid crocodyliform’ fosili oldu.

Maimonides Üniversitesi’ne bağlı Felix de Doğa Tarihi Vakfı’ndan Paleontolog Dr. Fernando Novas yaptığı incelemeler ardından fosilin boyunun 3,5 metreye ulaştığı ve kilosunun 250 kilograma çıktığını söyledi.

Dr. Novas, iskeletin parçalarının neredeyse eksiksiz olduğunu ve en korunmuş şekilde bulduklarını dile getirdi.

Araştırmacılar, ‘K. atrox’un günümüz timsahlarına benzeyen duruşuna rağmen bazı farklılıklar taşıdığını vurguladı. Bilim insanları, farklı dönemlerde yaşamış timsah akrabalarının benzer vücut yapıları geliştirmesini ‘yakınsak evrim’ örneği olarak değerlendiriyor.