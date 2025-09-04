Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Çekmeköy'de, dün gece bir restoranda tartıştığı Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazını keserek öldüren Mustafa Can Gül, savcılığa sevk edildi.

Mustafa Can Gül.

"BİR MİKTAR ALACAĞIM BULUNMAKTAYDI"

Gül'ün, savcı huzurunda verdiği ifadesine HABERTÜRK ulaştı. Savcıyı 10 yıldır tanıdığını söyleyen Mustafa Can Gül, “Ercan Kayhan, yanında çalıştığım dönemlerde beni defalarca kez dövmüştü, sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği de vardır. İşletme içerisinde bir miktar alacağım bulunmaktaydı. Bunu istediğimde aramızda tartışma çıktı. Bu tartışmalardan ötürü beni işten kovmuştu. Ben de zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu. Kalan paramı yaklaşık 150.000 TL olarak biliyorum” dedi.

"BIÇAĞI BOYNUNA SAPLADIM"

Olay gecesi restorana parasını istemek için gittiğini söyleyen saldırgan şöyle devam etti: “İlk olarak büfe içerisinde duran Bilal Bilgin’in yanına gittim ve kalan paramı istedim. Bilal, daha bir şey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi, beni iterek "dur yapma" demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum, o beni itince ben de onu itmeye başladım.

Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan. "YERE DÜŞÜNCE BOĞAZINI KESTİM" Aramızda arbede çıktı, kargaşa sırasında ikimiz de masanın üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum, arbede dışarıda da devam etti. Savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Ercan kanlar içinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım, işletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Ben sadece paramı almak için oraya gittim.” "UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİ ALTINDA DEĞİLDİM" Psikolojik problemi olmadığını söyleyen saldırgan, “Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında değildim. Ben olay günü Ercan Kayhan isimli şahısla yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi, her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Ercan Kayhan'ı istemeden öldürdüğüm için pişmanım” dedi. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ve katili Mustafa Can Gül, aynı fotoğraf karesinde. TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK Gül, savcılıktaki işlemlerinin ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.