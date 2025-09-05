Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.828,93 %0,85
        DOLAR 41,2532 %0,23
        EURO 48,2101 %0,38
        GRAM ALTIN 4.718,23 %0,56
        FAİZ 41,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 54,22 %0,63
        BITCOIN 111.314,00 %0,82
        GBP/TRY 55,5280 %0,29
        EUR/USD 1,1671 %0,19
        BRENT 66,85 %-0,21
        ÇEYREK ALTIN 7.714,30 %0,56
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren AR-GE personeli ücretine vergi muafiyeti - Sosyal Güvenlik Haberleri

        AR-GE personeli ücretine vergi muafiyeti

        Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile AR-GE kanunu kapsamında çalışanların ücretlerine uygulanan vergi muafiyeti yeniden düzenlendi. Söz konusu personelin asgari ücretin 40 katına kadar olan ücretlerinden vergi alınmayacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 05.09.2025 - 07:15 Güncelleme: 05.09.2025 - 07:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Teknoloji Bölgeleri ve AR-GE kanunu kapsamında çalışanların ücretlerinin tamamı gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyordu.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        2024 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki 88.436 çalışan için 25 milyar TL, AR-GE merkezlerinde çalışan 99.193 personel için 23 milyar lira, altyapılarda çalışan 2.589 personel için de 721 milyon lira olmak üzere toplam 48,7 milyar lira vergi muafiyeti sağlandı. Söz konusu çalışanlara ödenen ücretler için alınması gereken vergi devlet tarafından alınmadı. Kanun gereği vergi muafiyeti çalışanlara değil işverene uygulanıyor. Devletin tahsil etmekten vazgeçtiği vergi çalışanın cebine değil işverenin kasasına gidiyor.

        REKLAM

        Temmuz ayında çıkartılan kanunla AR-GE personelinin vergiden istisna tutulacak kazanç tutarı asgari ücretin 40 katı ile sınırlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı tebliğ ile yeni düzenlemenin nasıl uygulanacağına açıklık getirdi.

        Buna göre, AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan kısmı üzerinden önce bir asgari ücrete kadarlık kısmına isabet eden vergi düşülecek. Kalan vergi ise işverenin vereceği muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek. Ayrıca, bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtların brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan kısmına damga vergisi istisnası uygulanacak, aşan kısmı ise damga vergisine tabi tutulacak.

        2025 YILI İÇİN LİMİT 1.040.220 TL

        Asgari ücretin 40 katı 2025 yılı için 1 milyon 40 bin 220 TL’ye karşılık geliyor. Örneğin aylık brüt ücreti 1 milyon 400 bin lira olan bir kişinin vergisi hesaplanırken öncelikle sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası prim kesintileri düşülecek. 2025 yılı için aylık azami 195.041 TL kazanç üzerinden sigorta primi kesiliyor, aşan kısımdan kesilmiyor. Bu durumda söz konusu kişi için ilgili ayda 29.256 TL sigorta primi kesilecek. Kalan 1 milyon 370.743 TL’lik tutar vergi matrahını oluşturacak. Matrahın 1 milyon 40.220 TL’yi aşan 352.760 TL’lik kısmı için 102.901 TL vergi kesilecek. 1 milyon 40.220 TL’lik kısım için hesaplanan vergiden asgari ücret istisna tutarı düşüldükten sonra kalan 246.543 TL’lik vergi terkin edilecek.

        Brüt ücreti 1 milyon 40.220 TL’nin altındaki personel için ödenen ücretin tamamı gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu personel için sağlanan vergi istisnası işverenin ödeyeceği diğer vergilerden mahsup edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Teknoloji Geliştirme Bölgesi
        #Ar-Ge
        #tasarım
        #vergi istisnası
        #maliye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        ABD'de "Savaş Bakanlığı" süreci başlayacak
        ABD'de "Savaş Bakanlığı" süreci başlayacak
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        7 ilçede kongreler durduruldu
        7 ilçede kongreler durduruldu
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!