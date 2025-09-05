AR-GE personeli ücretine vergi muafiyeti

Teknoloji Bölgeleri ve AR-GE kanunu kapsamında çalışanların ücretlerinin tamamı gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyordu.

2024 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki 88.436 çalışan için 25 milyar TL, AR-GE merkezlerinde çalışan 99.193 personel için 23 milyar lira, altyapılarda çalışan 2.589 personel için de 721 milyon lira olmak üzere toplam 48,7 milyar lira vergi muafiyeti sağlandı. Söz konusu çalışanlara ödenen ücretler için alınması gereken vergi devlet tarafından alınmadı. Kanun gereği vergi muafiyeti çalışanlara değil işverene uygulanıyor. Devletin tahsil etmekten vazgeçtiği vergi çalışanın cebine değil işverenin kasasına gidiyor.

Temmuz ayında çıkartılan kanunla AR-GE personelinin vergiden istisna tutulacak kazanç tutarı asgari ücretin 40 katı ile sınırlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı tebliğ ile yeni düzenlemenin nasıl uygulanacağına açıklık getirdi.

Buna göre, AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan kısmı üzerinden önce bir asgari ücrete kadarlık kısmına isabet eden vergi düşülecek. Kalan vergi ise işverenin vereceği muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek. Ayrıca, bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtların brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan kısmına damga vergisi istisnası uygulanacak, aşan kısmı ise damga vergisine tabi tutulacak.