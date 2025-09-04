Mustafa Denizli, HT Spor'da yorumladı: Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu. Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımımız 3-2 kazandı.

Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarındaki Milli Maç Özel programında, karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Denizli'nin yorumları:

"İLK DEFA HEDEFLERİMİZDEN OLAN GRUP İKİNCİLİĞİNİ GARANTİLEDİK DİYEBİLİRİM"

"Yani biraz iddialı olacak ama bir defa ilk hedefimiz olan grup ikinciliğini bu maçta garantiledik diyebilirim. Dolayısıyla bu bir avantaj. Şimdi hedef büyütmek lazım. Yani bu hafta grubun favorisiyle oynuyoruz. Bu maçların favorisi falan olmaz yani İspanya şu kadar iyi takım bu kadar iyi takım bizim takımımız da iyi takım. 10 kişi kaldıktan sonra biraz sıkıntı yaşadık ama bizim takımımızın içinde çok yetenekli oyuncular var. İspanya maçı pazar günü bu grubun içindeki şekillenmeyi belirleyecek. Kaybedersek İspanya grup birinciliğini garantiler gibi bir durum ortaya çıkar zaten grubun favorisi ama bu maçların hiçbir şekilde önceden skor tahmini olmaz"

"FAVORİLERİN NE HALE GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"

"İki dış saha maçıyla başlıyor İspanya, Gürcistan iki iç saha maçıyla başlıyor biz bir dış bir iç saha maçıyla başlıyoruz. Dolayısıyla iyi bir başlangıç yaptık. İspanya grubun favorisi ama bunların favorisi falan olmaz. Bunları çok yaşadık. Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz. İnşallah pazar günü de harika bir iş çıkarır çocuklar."