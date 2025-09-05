Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi: 10 milyon euro iddiası!
Galatasaray'ın Avrupa devlerinin radarında olan Basel'in genç savunmacısı Jonas Adjetey için 10 milyon euroluk teklif sunduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'dan stoper transferi için sürpriz bir hamle geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Basel forması giyen stoper Jonas Adjetey ile ilgileniyor.
10 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki stoper için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
Galatasaray'ın Adjetey için maaş artışı içeren beş yıllık sözleşme düşündüğü ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.