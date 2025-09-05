Habertürk
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi: 10 milyon euro iddiası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi: 10 milyon euro iddiası!

        Galatasaray'ın Avrupa devlerinin radarında olan Basel'in genç savunmacısı Jonas Adjetey için 10 milyon euroluk teklif sunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

        Giriş: 05.09.2025 - 11:11 Güncelleme: 05.09.2025 - 11:11
        1

        Galatasaray'dan stoper transferi için sürpriz bir hamle geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Basel forması giyen stoper Jonas Adjetey ile ilgileniyor.

        2

        10 MİLYON EURO

        Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki stoper için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

        3

        Galatasaray'ın Adjetey için maaş artışı içeren beş yıllık sözleşme düşündüğü ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

        4

        Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Basel ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

        5

        Jonas Adjetey, bu sezon Basel forması altında 5 maçta süre buldu.

