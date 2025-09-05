Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 30° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 31° Trabzon Güneşli 27° Bursa Kısmen Güneşli 31° Adana Sağanak Yağış 34° Diyarbakır Güneşli 36° Gaziantep Güneşli 34° Ağrı Kısmen Güneşli 27°

Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.