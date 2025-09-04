İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı

İstanbul Valiliğince, "İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında karar" alındı.

İlgili karar, Vali Davut Gül'ün imzasıyla 39 ilçe belediye başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına, İçişleri birimlerine, İstanbul Bölge Liman Başkanlığına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Valilik birimlerine, İstanbul CİMER Hizmet Bürosu İMEAK Deniz Ticaret Odası ve ilgili odalara gönderildi.

REKLAM

Kararda, İstanbul Boğazı'nın, doğal, tarihi ve coğrafi özellikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik öneme sahip, denizcilik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştiği bir bölge olduğu vurgulanarak, son dönemde izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini, altyapı eksiklikleri ve kontrolsüz faaliyetler sebebiyle can ve mal güvenliği ile kamu düzeni açısından ciddi riskler meydana geldiği belirtildi.

Bu çerçevede yangın riski, kaçak elektrik kullanımı, izinsiz yakıt ikmali ve yetersiz teknik altyapıların önemli güvenlik sorunlarına yol açtığına işaret edilen kararda, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/B ve 66. maddeleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Deniz Turizmi Yönetmeliği, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Valiliğimiz, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve can­ mal­ seyir güvenliğini sağlamakla yükümlüdür." ifadesine yer verildi. Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'ndaki deniz turizmi faaliyetlerinin düzenli, yasal ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla alınan kararlar şu şekilde sıralandı: REKLAM "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) tarafından İstanbul Boğazı'nın Anadolu ve Avrupa kıyılarında işletme izni verilmeyen kıyı yapıları (iskele, rıhtım, tonoz ve benzeri) üzerinde tam boyu 24 metre ve üzeri boyda günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler, gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar tarafından yolcu indirme­ bindirme faaliyeti gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır.

Bu faaliyetlerin kıyı tesisi işletme izni olan yerlerde yürütülmesi sağlanacaktır. İstanbul Boğazı Anadolu ve Avrupa kıyılarında bağlama ve barınma yaparak büyüklükleri itibarıyla gerek deniz trafiği, gerekse karada trafik yoğunluğu yapan ve kıyı tesisi izni bulunmayan yerlerden usulsüz biçimde elektrik, su ve atık alımı gibi altyapı hizmetlerinden yararlandığı tespit edilen tam boyu 24 metre ve üzeri günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler, gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar için İstanbul Boğazı'nın Avrupa ve Anadolu kıyılarında kıyı tesisi işletme izni olan yerler barınma ve bağlama alanı olarak belirlenmiştir. Bu teknelerin kıyı tesisi işletme izni bulunmayan yerlerde yasa dışı bağlama ve barınma yapmaları yasaklanmıştır." KIYI ALANLARI FAALİYET DENETİM KOMİSYONU DENETİM YAPACAK Karar kapsamındaki düzenlemelerin 8 Eylül'den itibaren uygulamaya konulacağı aktarılan kararda, kararın etkin uygulanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Valilik koordinasyonunda eşgüdüm içinde hareket edeceği, ayrıca Valilik bünyesinde kurulacak "Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu" tarafından düzenli denetimler gerçekleştirileceği belirtildi.