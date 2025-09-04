Portekiz'de fünikülerin raydan çıktığı kazada can kaybı yükseldi
Portekiz'in başkenti Lizbon'un simgesi haline gelmiş tarihi Gloria fünikülerinde dün akşam yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi
Portekiz'in başkenti Lizbon'da fünikülerin raydan çıktığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria füniküleri, dün akşam yerel saatle 18.00 sularında raydan çıkmıştı.
Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Görgü tanıkları, fünikülerden birinin yokuş aşağı hızla inerken, yolun kıvrıldığı yerde bir binaya çarptığını gördüklerini söyledi.
Meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.
LİZBON'UN SİMGESİ HALİNE GELDİ
Lizbon'un simgelerinden biri haline gelen Gloria, ilk olarak 1885'te açılan ve 1915'te elektriklendirilen Lizbon belediye ulaşım şirketi Carris tarafından işletilen üç füniküler hattından biri.
Gloria'nın sistemi, paralel çalışan ve çelik halatlarla çekilen iki fünikülerden oluşuyor: biri aşağı inerken, ağırlığı diğerini yokuş yukarı çıkıyor.
Elevador da Gloria, yılda yaklaşık 3 milyon yolcu taşıyor. Yaklaşık 260 metrelik kısa ama dik bir yol üzerinde giden Gloria, şehir merkezindeki Restauradores Meydanı'nı, hareketli gece hayatıyla bilinen Bairro Alto ile birleştiriyor.
Bu üç dakikalık yolculuk turistlerin yoğun ilgisini çekerken, bu hat ayrıca yerel halk tarafından da başkentin dik yokuşlarında yol almak için günlük olarak kullanılıyor.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.