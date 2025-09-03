Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında! HT Spor'un sevilen Youtube programı 'Ömer Faruk Özcan ile Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında! Bu bölümde Ömer Faruk Özcan, TFF 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un yıldızları Emre Demir ve Alparslan Demir ile birbirinden eğlenceli 'challenge'larda yarıştı. Alparslan Demir'in ise Barış Alper Yılmaz'a olan benzerliği gözden kaçmadı.

Habertürk Giriş: 03.09.2025 - 18:58 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:58 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL