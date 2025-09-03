Üç gün gözükmedi, dünya karıştı... "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi

Her konuyla ilgili her an görüş belirtmekten keyif alan ve kamuoyunun suskunluğuna alışkın olmadığı Başkan Trump, üç gün ortalıkta görünmeyince sağlığı hakkında internette spekülasyonlar başladı.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in, "Başkan'ın durumu harika ama korkunç bir trajedi başımıza gelirse Trump'la beraber geçirdiğim 200 gün benim için müthiş bir eğitim oldu. Görevi devralırım" ifadeleri spekülasyonları artırdı.

"Öldüğünüzü nasıl öğrendiniz?"

Fox News'ten Peter Doocy'nin, "Hafta sonu öldüğünüzü nasıl öğrendiniz? Bunu gördünüz mü?" sorusuna 79 yaşındaki Trump kesin bir dille "Hayır" yanıtını verdi. Trump'ın etrafındaki senatörler ve yetkililer ağırlıklarını kaydırarak gülümsediler.

Başkan, insanların kendisinin ölüp ölmediğini merak ettiğinin farkında olmadığını, ancak sağlığıyla ilgili endişeler olduğunu duyduğunu söyledi:

"Şöyle dediklerini biliyordum: 'O iyi mi? Nasıl hissediyor? Nesi var? Ancak spekülasyonlar yalan haber. Hafta sonu çok aktiftim."

