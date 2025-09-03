Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Üç gün gözükmedi, dünya karıştı... "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi | Dış Haberler

        Üç gün gözükmedi, dünya karıştı... "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlar, Trump'ın günler sonra kameralar karşısına çıkmasıyla sona erdi. Son görüntüsünde sağ elinin üstünde bir karartı gözüken, daha sonra sessizliğe bürünen Trump, gazetecilere, 'çok aktif bir haftasonu geçirdiğini' söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 16:11 Güncelleme: 03.09.2025 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Her konuyla ilgili her an görüş belirtmekten keyif alan ve kamuoyunun suskunluğuna alışkın olmadığı Başkan Trump, üç gün ortalıkta görünmeyince sağlığı hakkında internette spekülasyonlar başladı.

        ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in, "Başkan'ın durumu harika ama korkunç bir trajedi başımıza gelirse Trump'la beraber geçirdiğim 200 gün benim için müthiş bir eğitim oldu. Görevi devralırım" ifadeleri spekülasyonları artırdı.

        "Öldüğünüzü nasıl öğrendiniz?"

        Fox News'ten Peter Doocy'nin, "Hafta sonu öldüğünüzü nasıl öğrendiniz? Bunu gördünüz mü?" sorusuna 79 yaşındaki Trump kesin bir dille "Hayır" yanıtını verdi. Trump'ın etrafındaki senatörler ve yetkililer ağırlıklarını kaydırarak gülümsediler.

        Başkan, insanların kendisinin ölüp ölmediğini merak ettiğinin farkında olmadığını, ancak sağlığıyla ilgili endişeler olduğunu duyduğunu söyledi:

        "Şöyle dediklerini biliyordum: 'O iyi mi? Nasıl hissediyor? Nesi var? Ancak spekülasyonlar yalan haber. Hafta sonu çok aktiftim."

        REKLAM

        Elindeki karartı tartışma yarattı

        Son zamanlarda Trump'ın sağ elinin üstünde bazen makyajla gizlenmeye çalışılan morluklar ve ayak bileklerinde şişlikler görülüyor.

        Beyaz Saray, Trump'a kronik venöz yetmezlik teşhisi konulduğunu söyledi; bu, bacaklardaki damarların kanı kalbe düzgün bir şekilde geri taşıyamadığı ve alt bacaklarda birikmesine neden olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar yaşlı yetişkinler için bu hastalığın oldukça yaygın bir durum olduğunu belirtiyor.

        Basın sekreteri Karoline Leavitt, morlukların "sık sık el sıkışmaktan ve kalp krizi ve felç riskini azaltmak için düzenli olarak aldığı aspirin kullanımından" kaynaklandığını söyledi.

        Spekülasyonların sürdüğü pazar günü Trump, "HAYATIMDA HİÇ BU KADAR İYİ HİSSETMEMİŞTİM" paylaşımını yapmıştı.

        Trump'ın sağlık karnesi

        Trump'ın sağlık durumu kamuoyu için her zaman 'gri' bir konu.

        Trump ilk kampanyasını duyurduğu 2015 yılında, 'fiziksel gücü ve dayanıklılığının olağanüstü' olduğunu ve 'Başkanlığa seçilen en sağlıklı kişi' olacağını söyleyen bir açıklama yapmıştı.

        2020 yılında Beyaz Saray, Trump'ın COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili, kandaki oksijen seviyesinin düşmesi gibi bazı ayrıntıları gizlemişti. Daha sonra Başkan'ın Beyaz Saray'ın açıkladığından çok daha hasta olduğu ortaya çıkmıştı.

        Trump ayrıca eski Başkan Biden'ın sağlık sorunlarıyla da alay etmiş, Biden'ın "dublör" olduğuna dair asılsız komplo teorilerini güçlendirmiş ve eski Başkanı kanser teşhisini saklamakla suçlamıştı.

        "Geçen hafta çok sayıda basın toplantısı yaptım ve sonra iki gün boyunca hiç yapmadım. 'Onda bir sorun olmalı' dediler. Biden aylarca yapmadı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller