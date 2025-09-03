Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!

        Şanlıurfa'da, halk otobüsünün önünü otomobille kesen 2 kişi, sürücü Mehmet Kaymaz'ı bıçakla kolundan yaraladı. Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan olayın ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 14:57 Güncelleme: 03.09.2025 - 15:04
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kaymaz, plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile yolda ilerlediği sırada aracın önü otomobil ile gelen 2 kişi tarafından kesildi.

        POLİSİ GÖRÜP YARDIM İSTEDİ

        DHA'daki habere göre otomobilden inen kişilerden biri Kaymaz’ı kolundan bıçaklarken, diğeri ise camlara vurdu.

        Otobüs ile bölgeden uzaklaşan Kaymaz, güzergah üzerinde polis ekiplerini görünce durup yardım istedi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Kaymaz ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
