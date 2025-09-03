Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk: İlk kez çok taraflı diplomatik bir etkinlikte yer aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'deki askeri geçit törenine katılarak ilk kez çok taraflı, uluslararası diplomatik bir etkinlikte boy gösterdi.

Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni Haberi Görüntüle

Kim, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak üzere Pyongyang'dan özel zırhlı trenle Çin'e geldi.

Çin devlet medyasınca paylaşılan video ve fotoğraflarda, Kuzey Kore liderinin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'nin sol tarafında durduğu görüldü.

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra yabancı konukların yer aldığı podyuma çıkan ikinci lider oldu.

Kuzey Kore'de Kim ailesinin üçüncü neslinden Kim, böylece ilk kez çok taraflı, uluslararası diplomatik bir etkinliğe katılmış oldu.

REKLAM

Arşiv kayıtlarına göre Kim, ABD'nin New York kentinde her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmış değil.

KIZI DA HEYETTE

Kuzey Kore heyetinde, Kim'in 12 yaşında olduğu tahmin edilen kızı Kim Ju Ae, Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ve bazı üst düzey yetkililer yer aldı.

Kim Ju Ae'nin, dünya liderlerinin katıldığı büyük bir toplantıda yer alması, uluslararası basında "Kim'in halefi" olarak değerlendirilmesine yol açtı.