Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk: İlk kez çok taraflı diplomatik bir etkinlikte yer aldı | Dış Haberler

        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk: İlk kez çok taraflı diplomatik bir etkinlikte yer aldı

        Çin'deki askeri geçit törenine katılan Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez çok taraflı diplomatik bir etkinlikte yer aldı. Kim, Rusya Devlet Başkanı Putin'den sonra yabancı konukların yer aldığı podyuma çıkan ikinci lider oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 14:19 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'deki askeri geçit törenine katılarak ilk kez çok taraflı, uluslararası diplomatik bir etkinlikte boy gösterdi.

        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni Haberi Görüntüle

        Kim, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak üzere Pyongyang'dan özel zırhlı trenle Çin'e geldi.

        Çin devlet medyasınca paylaşılan video ve fotoğraflarda, Kuzey Kore liderinin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'nin sol tarafında durduğu görüldü.

        Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra yabancı konukların yer aldığı podyuma çıkan ikinci lider oldu.

        Putin ve Kim Pekin'de görüştü
        Putin ve Kim Pekin'de görüştü

        Kuzey Kore'de Kim ailesinin üçüncü neslinden Kim, böylece ilk kez çok taraflı, uluslararası diplomatik bir etkinliğe katılmış oldu.

        REKLAM

        Arşiv kayıtlarına göre Kim, ABD'nin New York kentinde her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmış değil.

        KIZI DA HEYETTE

        Kuzey Kore heyetinde, Kim'in 12 yaşında olduğu tahmin edilen kızı Kim Ju Ae, Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ve bazı üst düzey yetkililer yer aldı.

        Kim Ju Ae'nin, dünya liderlerinin katıldığı büyük bir toplantıda yer alması, uluslararası basında "Kim'in halefi" olarak değerlendirilmesine yol açtı.

        Kim'in büyükbabası, Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri kabul edilen Kim Il-Sung, ilk kez 1959'da Pekin'de bir askeri geçit törenine katılmıştı.

        SEUL İLE "NADİR" TEMAS

        Yonhap ajansına göre, tören kapsamında Pekin'de bulunan Güney Kore Parlamento Başkanı Woo Won-shik, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi.

        Güney Kore basınında bu görüşme, Seul ve Pyongyang yönetimi temsilcilerini bir araya getiren "nadir" bir temas olarak nitelendirildi.

        ÖNCEKİ YURT DIŞI ZİYARETLERİ

        Kim, 2011'de Kuzey Kore liderliği görevine başlaması sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Mart 2018'de Çin'e yapmıştı.

        REKLAM

        2018'de 3 kez Çin'e, birer kez Güney Kore ve Singapur'a giden Kim, 2019'da birer kez Çin, Vietnam, Rusya ve Güney Kore'yi ziyaret etmişti.

        Kim, 2023'te Rusya'ya ve 2-3 Eylül'de de Çin'e ziyaret gerçekleştirdi.

        Ocak 1984 doğumlu Kim Jong-un, 2011 yılından beri uluslararası arenada Kuzey Kore lideri olarak tanımlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?