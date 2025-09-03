Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada, eski Ziraat Odası Başkanı 55 yaşındaki Mehmet Hıdır Çakmak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı
Şanlıurfa'da olay, 1 Eylül'de, Birecik ilçesi Güvenir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde karşılaşan amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
MAHALLEDE SİLAHLI KAVGA ÇIKTI
DHA'daki habere göre tartışmanın ardından ayrılan taraflar, daha sonra mahallede yeniden karşılaştı. Burada çıkan tartışma ise büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.
OLAY YERİNE GELDİ CANINDAN OLDUMehmet Hıdır Çakmak, 55 yaşındaydı.
Olayı duyup mahalleye gelen eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, açılan ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
9 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çakmak'ın, tarafları barıştırmak için olay yerine gittiği öğrenildi.