Ağustos enflasyonu açıklandı
Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2.04, yıllık enflasyon yüzde 32.95 oldu. Böylece yıllık enflasyon 2021 Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Aylık enflasyona en yüksek katkı yüzde 0.72 ise gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi
TÜİK ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ağustosta enflasyon yıllık yüzde 32.95, aylık olarak ise yüzde 2.04 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 39.62 olarak hesaplandı.
Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
YILLIK ENFLASYONA EN YÜKSEK KATKI KONUTTAN
TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33.28, ulaştırmada yüzde 24.86 ve konutta yüzde 53.27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7.97, ulaştırmada yüzde 4.10 ve konutta yüzde 8.12 oldu.
AYLIK ARTIŞTA GIDA ÖNE ÇIKTI
Aylık değişimlere bakıldığında ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.02, ulaştırmada yüzde 1.55 ve konutta yüzde 2.66 artış yaşandı. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.72, ulaştırmada yüzde 0.24 ve konutta yüzde 0.46 oldu.
ZAM ŞAMPİYONU UÇAK BİLETİ
Ağustos ayında en yüksek artış kaydedilen temel başlık havayolu ile yolcu taşımacılığı, yani uçak biletleri oldu. Buradaki yüzde 36.43'lük artışı, yüzde 16.32 ile gazete ve dergiler, yüzde 8.14 ile un ve diğer tahıllar, yüzde 8.11'lik artış ile ekmek takip etti.