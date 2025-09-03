Ağustos enflasyonu açıklandı

TÜİK ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ağustosta enflasyon yıllık yüzde 32.95, aylık olarak ise yüzde 2.04 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 39.62 olarak hesaplandı.

Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

YILLIK ENFLASYONA EN YÜKSEK KATKI KONUTTAN

TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33.28, ulaştırmada yüzde 24.86 ve konutta yüzde 53.27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7.97, ulaştırmada yüzde 4.10 ve konutta yüzde 8.12 oldu.

AYLIK ARTIŞTA GIDA ÖNE ÇIKTI

Aylık değişimlere bakıldığında ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.02, ulaştırmada yüzde 1.55 ve konutta yüzde 2.66 artış yaşandı. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.72, ulaştırmada yüzde 0.24 ve konutta yüzde 0.46 oldu.