        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!

        Bilecik'te, tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Emre Savaş, Engin Güngör'ü kafasına sert bir cisimle vurarak ağır yaraladı. Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Savaş yakalanıp tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2025 - 08:07 Güncelleme: 03.09.2025 - 09:06
        Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyünde, 31 Ağustos'ta edinilen bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti.

        BAŞINA DEFALARCA VURDU

        Emre Savaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
        Emre Savaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        AA ve İHA'daki habere göre tarla komşusu olan Engin Güngör ile Emre Savaş arasında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Emre Savaş, Engin Güngör'ün kafasına sert bir cisimle defalarca vurdu.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Engin Güngör, olay yerinde hayatını kaybetti.
        Engin Güngör, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Ağır yaralanan Güngör, olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Savaş firar etti. Başlatılan çalışmanın ardından Savaş, önceki gün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Savaş, yoğun güvenlik önlemleri arasında Osmaneli Adliyesi'ne sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

