        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Ağustos ayının enflasyon verileri açıklandı, buna göre eylül ayında uygulanabilecek tavan kira zam oranı yüzde 39,62 olarak ortaya çıktı

        Giriş: 03.09.2025 - 10:02 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:02
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        TÜİK, ağustos ayının enflasyon verilerini duyurdu.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı.

        Buna göre; eylül ayında konutlarda ve ticari gayrimenkullerde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 39,62 oldu.

