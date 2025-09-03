Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Hatay gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli poyraz etkili olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.