Ukrayna Savaşı, dron teknolojisinin, modern zamanlarda savaş biçimini nasıl değiştirebileceğini göstermeye devam ediyor.

FPV kamikaze dronların yanı sıra, denizde de insansız deniz araçları (İDA), otonom sistemlerin kullanımı açısından büyük yenilik yaratırken, ABD basını dronların yapay zeka ile desteklenmeye başladığını bildirdi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Ukrayna tarafından kullanılan yapay zeka destekli dronlar, son günlerde Rusya mevzilerine yapılan saldırlardan birinin tam olarak ne zaman olacağına "kendileri" karar verdi.

Çok sayıda kullanılarak bir "sürü" şeklinde hedefe yönelebileceği ifade edilen dronların, kendi aralarında iletişim kurabildiği ve operatörden bağımsız karar verebildiği dile getiriliyor.

Ukraynalı Swarmer şirketinin yöneticisi Serhii Kupriienko, hedefin belirlenmesinin ardından geri kalan tüm süreci dronların yönettiğini belirtirken, bir operatörün tek başına, çok sayıda dronu kontrol edebildiğini söyledi.

Ancak, yapay zekanın etik açıdan yaratabileceği sorunlar savaş sahası için de geçerli.

Dronların sivillerin ve askerlerin hayatları üzerinde tam bir belirleyici hâline gelmesi, etik açıdan da oldukça karmaşık görünüyor.