Dünya genelinde 250'den fazla medya kuruluşundan İsrail'e tepki: Gazetelerin ilk sayfaları karartıldı

Dünya genelinde medya kuruluşlarından İsrail'e tepki geldi. Dünya genelinde 70'i aşkın ülkeden 250'den fazla haber ve yayıncılık kuruluşu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde basın mensuplarını öldürmesini protesto etmek amacıyla eş zamanlı olarak gazetelerin ilk sayfaları ile internet sitelerinin ana sayfalarını karartma ve yayın durdurma yoluna gitti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve küresel çevrimiçi aktivizm ağı Avaaz tarafından bugün organize edilen eylemle, İsrail'in Gazze'de basın mensuplarına yönelik cinayetleri konusundaki dokunulmazlığının sona ermesi, Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen gazetecilerin acilen tahliye edilmesi ve yabancı basına bölgeye bağımsız erişim hakkı verilmesi talep edildi.

Protesto çerçevesinde gazetelerin ön sayfaları, siyah arka plan üzerine yazılı mesajlar ve Gazze'de öldürülen gazetecilerin resimleri ile çıkarken, televizyon ve radyo kanalları programlarını yarıda keserek ortak bildiri yayımladı. İnternet medyası ise ana sayfa karartma yoluna giderek, sayfalarında Gazze'deki gazeteciler ile dayanışma mesajları taşıyan afişlere yer verdi. Bağımsız çalışan gazeteciler de sosyal medya hesaplarında eyleme destek veren mesajlar paylaştı.

ÇOK SAYIDA MEDYA KURULUŞU DESTEK VERDİ

Eyleme aralarında Katar merkezli Al Jazeera, İngiltere merkezli The Independent ile The Guardian, Hollanda merkezli De Volkskrant, Almanya merkezli Tageszeitung ile Frankfurter Rundschau, İspanyol RTVE ile InfoLibre, Fransa merkezli L'Humanite ile La Croix, Sırbistan merkezli N1, Güney Kore merkezli Media Today, Brezilya merkezli Intercept Brasil, Kosovalı KOHA, Belçika merkezli Le Libre ve Fas merkezli Le Desk gibi kuruluşların da yer aldığı çok sayıda etkin kuruluş destek verdi.

"BU AYNI ZAMANDA HABERCİLİĞE KARŞI AÇILMIŞ BİR SAVAŞ"

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesine bu hızda devam ederse, yakında size bilgi ulaştıracak kimse kalmayacak. Bu sadece Gazze'ye karşı değil, aynı zamanda haberciliğe karşı açılmış bir savaş. Gazeteciler hedef alınıyor, öldürülüyor ve itibarsızlaştırılıyor. Onlar olmazsa bizi kıtlık hakkında kim alarma geçirecek? Savaş suçlarını kim ortaya çıkaracak? Soykırımı bize kim gösterecek?" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 10 Ağustos gecesi Al Jazeera muhabiri Enes Şerif de dahil 6 basın mensubunu öldürmüştü. Bundan 15 gün sonra, 25 Ağustos'ta birbirini izleyen 2 saldırıda, 5 basın mensubu daha öldürülmüştü.