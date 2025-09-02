İsviçreli gıda devi Nestle, CEO’su Laurent Freixe’nin, bir astıyla yaşadığı romantik ilişkiyi açıklamaması nedeniyle aniden görevden alındığını duyurdu. Freixe göreve geldikten bir yıl sonra kötü bir yöntemle görevinden alınmış oldu.

YENİ CEO PHİLİPP NAVRATİL OLDU

KitKat’tan Nesquik’e kadar uzanan ürünlerin üreticisi olan Nestle, Nespresso kahve biriminin başında bulunan deneyimli şirket yöneticisi Philipp Navratil’i derhal Freixe’nin halefi olarak atadığını duyurdu.

Şirkette şok etkisi yaratan ayrılık, zorlu tüketici ortamı ve küresel ticaret tarifeleri tehdidi altında Nestlé için daha fazla dalgalanma tehdidi oluşturucağı iddiasını ortaya koydu. Şirket, Haziran ayında uzun süredir Yönetim Kurulu Başkanı olan Paul Bulcke’nin gelecek yıl görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

"İŞ AHLAKINI İHLAL ETTİ"

Nestle, Freixe’nin ayrılışının, Bulcke ve Bağımsız Direktör Pablo Isla’nın yönettiği, şirketin iş ahlakı kurallarını ihlal eden, doğrudan bir astıyla yaşadığı gizli romantik ilişkiyle ilgili soruşturmanın ardından gerçekleştiğini söyledi.

Bulcke yaptığı açıklamada, "Bu gerekli bir karardı. Nestle’nin değerleri ve yönetimi, şirketimizin güçlü temelleridir. Laurent’e uzun yıllardır verdiği hizmet için teşekkür ederim. Stratejide rotamızı değiştirmiyoruz ve performansta da hız kaybetmeyeceğiz" dedi.