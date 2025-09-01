Habertürk
        Hilal Özdemir'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama | SON DAKİKA HABERİ

        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!

        Boğaziçi Üniversitesi, 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in, 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldığını" bildirdi. Açıklamada Kurtuluş'un etkinliğe davetiyeyle geldiği ve güvenlik görevlilerinin araç ve üst arama yetkisinin olmadığı belirtildi

        Giriş: 01.09.2025 - 15:37 Güncelleme: 01.09.2025 - 15:41
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        İstanbul'da, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafede, Hilal Özdemir (15), 30 Ağustos'ta ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş, Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.

        AİLESİNE SABIR DİLENDİ

        AA'daki habere göre üniversiteden yapılan açıklamada, 30 Ağustos akşamı yaşanan elim hadisenin herkesi derinden sarstığı belirtilerek, merhume Hilal Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilendi.

        Söz konusu olayın üniversiteyle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana geldiği aktarılan açıklamada, Kennedy Lodge'da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlikte görevli Hilal Özdemir'in, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrıldığı, Kale Kapı'ya giden yolda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

        "ETKİNLİĞE DAVETİYEYLE GELDİ"

        Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte bunu ibraz ederek kampüse girdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "ÜST ARAMA YETKİSİ BULUNMUYOR"

        "Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış, davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir.

        "İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI"

        Bununla birlikte ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam işbirliği içindedir."

        Açıklamada, üniversitenin önceliğinin, öğrencilerin ve çalışanların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesi olduğu ve bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirlerin titizlikle değerlendirileceği aktarıldı.

