Beyaz Saray ile ABD Merkez Bankası (FED) arasındaki gerilim "güvenli liman" varlıklarına yönelimi artırmasıyla birlikte rekor seviyeye ulaştı. ABD merkez bankasının bu ay faiz indirimine gideceği beklentileri de bu son yükselişi tetikledi.

Altının onsu 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece altın, bu yıl yüzde 30'dan fazla değer kazanmış oldu.

GRAM ALTIN DA REKOR TAZELEDİ

Serbest piyasada gram altın da zirve tazeleyerek 4.624 TL’yi gördü. Çeyrek altın 7.561 TL’den Cumhuriyet altını ise 30.153 TL’den işlem görüyor.