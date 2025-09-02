Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü çıkan ve dün Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

182 PERSONEL GÖREV YAPIYOR DHA'daki habere göre yangınlarda, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personel görev yapıyor.

437 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.