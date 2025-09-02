MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi: Aileler aktif rol oynamalı
Son dönemde çocukların karıştığı şiddet vakaları gündemden düşmüyor. Cinayetten yaralamaya, hırsızlıktan uyuşturucuya kadar çok sayıda suça sürüklenen çocuk vakası ortaya çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da çocukların suça sürüklenmesi ve şiddetten uzak durması için bir bülten hazırladı. Bültende bakanlık çalışmalarına yer verilirken, ailelere de tavsiyeler yer aldı. Ahmet Küçük'ün haberi...
Son dönemde okullar başta olmak üzere, 18 yaşın altındaki çocukların suça sürüklenmesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın da radarına girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı yayınlanan “Güvenle Yaşamak” bülteninde şiddet türleri, şiddetle mücadele, okullarda alınacak önlemler ve ailelere tavsiyelere yer verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç düzeyini artırmak amacıyla "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" başlıklı bülten yayımladı.
BÜLTENDE NELER VAR?
MEB tarafından yayınlanan bültende “Şiddeti anlamak” başlığı altında fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital ve sosyal şiddet tanımları yapılırken, akran zorbalığı, siber zorbalık ana başlık altında ele alındı. Şiddetin etkilerinin de değerlendirildiği bültende, “Şiddeti önlemek mümkün mü” başlığı altında erken uyarı sinyalleri, okul temelli müdahaleler, aile odaklı mücadeleler ele alındı. Bültende bakanlık tarafından yapılan çalışmalara da yer verildi.
BAKAN TEKİN: ŞİDDET ÇOK KATMANLI VE KAPSAMLI BİR SORUN
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bülten için bir yazı kaleme aldı. Bakan Tekin, “Şiddet, bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin ötesinde, toplumsal düzeni ve güvenliği zedeleyen, çok katmanlı ve kapsamlı bir sorundur. Fiziksel, psikolojik ya da ekonomik şiddet türleri insanların temel hak ve özgürlüklerini engellemekte, insanların güvende oldukları duygusunu, sosyal ilişkilerini ve toplumsal iş birliğini olumsuz etkilemektedir” dedi.
Şiddetin toplumsal bir risk olduğunun altını çizen Bakan Tekin, “Etkin politikalar, kapsamlı farkındalık çalışmaları, etkili bireysel ve toplumsal müdahaleler ile güçlü bir toplumsal irade sayesinde şiddet önlenebilir” ifadelerini kullandı.
Tekin yazısında şu ifadeleri kullandı:
“Şiddetsiz bir yaşam herkesin hakkıdır. Bu hakkı güvence altına almak ve her bireyin güvenli ve erdemli bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, şiddeti önlemeye yönelik toplumsal bir irade göstermeye ve umut dolu yarınlar için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”
ŞİDDETİ ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?
Bakanlığın yayınladığı bültende, çocuklarda şiddeti önlemek için yetişkinlere görevler düştüğü vurgulandı. Şiddetin önlenmesinde en etkili stratejinin “riskli davranışların erken fark edilmesi ve müdahale edilmesi” olduğu vurgulanırken, çocukların verdiği sinyaller şöyle yer aldı:
Yetişkinlere yönelik uyarılarda, bu belirtilerden birden fazlasının yer alması ve süreklilik göstermesi durumunda profesyonel destek alınması gerektiği belirtildi.
OKULLARDA RİSK HARİTALARI HAZIRLANIYOR
Şiddetin önlenmesine yönelik olarak Bakanlık tarafından okullarda “risk haritası” oluşturulduğunun altı çizildi. Risk haritası uygulamasıyla; şiddet eğilimleri, zorbalık vakaları, sosyal dışlanma ve okul devamsızlıkları gibi alanlarda veri temelli izleme yapıldığı belirtildi.
Diğer yandan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleriyle birlikte dijital şiddet ve siber zorbalık çalışmalarının da yürütüldüğü belirtildi. Önleyici koruyucu tedbirlerin şiddetle mücadele için önemli olduğu vurgulanan bültende “Şiddetin okul ortamında önlenmesine yönelik yaklaşımlar, yalnızca bireysel müdahalelerle sınırlı kalmamalı tüm okulun sistematik olarak dâhil olduğu kapsamlı programları içermelidir” ifadelerine yer verildi.
AİLELER NELER YAPMALI?
Şiddetin önlenmesi için okulların yanı sıra ailelere de önemli görevler düşüyor. Bu nedenle şiddetin önlenmesinde ailelerin bilinçlendirilmesi, sürece dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Ailelere düşen görev ve sorumluluklar bakanlık tarafından şöyle sıralandı: