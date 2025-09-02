Habertürk
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı! İki bacağını kaybetti...

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu bacaklarını kaybeden fitness eğitmeni 25 yaşındaki İrem Karatutlu, tedavisinin ardından taburcu olup evine döndü. Bir çocuk annesi olan İrem Karatutlu, kaza günü eşiyle birlikte ilk evlilik yıl dönümü kutlamasından döndüklerini belirterek, "Gözümü açtığımda bacaklarım TIR'ın altında kalmıştı. Evlilik yıl dönümüm unutamayacağım bir an oldu ve cehenneme döndü" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:52
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        Kahramanmaraş’ta yaşayan Kadir ile İrem Karatutlu (25), 26 Temmuz 2024’te evlendi. Aynı zamanda motor tutkunu olan çift, 26 Temmuz’da evliliklerinin birinci yıl dönümünü arkadaşlarıyla birlikte kutlamak için Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen motosiklet festivaline gitti.

        MOTOSİKLETLERİ ARIZALANDI

        DHA'daki habere göre Karatutlu çifti ve arkadaşları festivalde eğlendikten sonra Kahramanmaraş’a dönerken motosikletleri arızalandı. Motosikletlerini emniyet şeridine çekip arızayı gidermeye çalışan çiftin yanlarına yardım etmek için bir çekici durdu.

        KONTROLÜNÜ KAYBEDEN TIR ÇARPTI

        Kısa süre sonra da şoförünün kontrolünü yitirdiği bir TIR, yol kenarındaki çekici ve araçlar ile birlikte eski Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Karaaslan ve İrem Karatutlu’ya çarptı.

        İREM İKİ BACAĞINI KAYBETTİ

        Kazada TIR’ın altında kalan İrem Karatutlu, iki bacağını diz altından kaybetti. 3 haftada 4 farklı hastanede tedavi gören Karatutlu, tedavisi tamamlandıktan sonra evine döndü. İrem Karatutlu’nun 3 hafta süren zorlu tedavi sürecinde en büyük destekçisi ise eşi oldu.

        "EVLİLİK YIL DÖNÜMÜM UNUTAMAYACAĞIM BİR AN OLDU"

        Aynı zamanda fitness eğitmeni olan İrem Karatutlu, iki bacağını birden en mutlu gününde kaybettiğini söyledi. Yaşadığı anları anlatan Karatutlu, her şeyin bir anda olduğunu ve gözünü açtığında kendisini TIR’ın altında bulduğunu belirterek, "O gün evlilik yıl dönümümüzdü. Evlilik yıl dönümümüz için motosiklet festivaline gitmiştik. Dönüş yolundaydık. Emniyet şeridine park etmiştik motorlarımızı. Emniyet şeridine park ettikten sonra yardım için bir çekici geldi yanımıza.

        "TIR 600 METRE BENİ SÜRÜKLEDİ"

        Kısa süre sonra bir ses duydum ve TIR’ın geldiğini gördüm. Yaklaşık 600 metre kadar beni sürükledi. Gözümü açtığımda bacaklarım TIR’ın altında kalmıştı. 3 hafta süren tedavimin ardından taburcu olup evime geldim. Evlilik yıl dönümüm unutamayacağım bir an oldu ve cehenneme döndü” diye konuştu.

        İrem Karatutlu, 8 yıldır eğitmenliği yaptığını, bundan sonra hayatına protezlerle devam edeceğini ifade etti.

        "İKİ AYAĞININ KOPTUĞUNUNU GÖRÜNCE MAHVOLDUM"

        Kadir Karatutlu ise evlilik yıl dönümünde meydana gelen kazada eşinin bacaklarını kaybettiği için çok üzüntülü olduğunu vurgulayarak, "O gün, eşimle evlilik yıl dönümümüzdü. Evlilik yıl dönümünü kutlamak için eşimi festivale götürdüm. Orada eğlendik, Kahramanmaraş’a dönüş yolunda bir arıza nedeniyle motorları emniyet şeridine çektik. Bir TIR’ın üzerimizde doğru geldiğini gördüm ve ben kendimi yola atarak bağırdım. TIR ise adeta kar küreme aracı gibi önüne çıkan her şeyi alıp 500-600 metre sürükledi ve eşim kurtulamadı. Eşimin yaşadığını görünce mutlu oldum ama iki ayağının koptuğunu görünce mahvoldum. Evlilik yıl dönümümüz maalesef acıyla bitti" dedi.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
