        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Tekrar olumlu döngüye girdik - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Tekrar olumlu döngüye girdik

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyareti dönüşünde aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik "Tekrar olumlu döngüye girdik" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Enflasyonda yılı hedeflerimize uygun bir rakamla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek. Yani bir taraftan büyüyoruz bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal anlamda kaygılar, endişeler geride kaldı" dedi. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un haberi...

        Giriş: 02.09.2025 - 13:59 Güncelleme: 02.09.2025 - 14:17
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in şeref konuğu olarak, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyaretinin dönüşünde uçakta aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin soruya da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, "Ekonomideki gelişmeler planladığınız şekilde ilerliyor mu? Bu çerçevede faiz, enflasyon düşüşü ve bunun özellikle vatandaşın cebine yansıyan takvim süreci ne zaman tam olarak şekillenecek?" sorusuna yönelik "Ekonomideki gelişmeler olumlu. Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik. Mart-Haziran döneminde hem içeride hem dışarıdaki birtakım gelişmeler tabii ki etkiledi. Ama bunlar geride kaldı. Hemen hemen bütün alanlarda tekrar güçlü, olumlu döndük" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

        "İkinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Yüzde 4,8 oldukça güçlü bir büyüme. Don ve kuraklıktan etkilenen tarım sektörü hariç bütün sektörlerde, bütün alanlarda çok güçlü bir büyüme var. İşsizlik oranları tek hanede, rezervlerimiz rekor düzeyde, enflasyonda düşüş devam ediyor. Tabii ki enflasyondaki düşüşle birlikte finansal koşullarda da iyileşme devam edecek. Bizim beklentimiz bu olumlu döngünün, trendin devam etmesi yönünde. Kişi başı milli gelirde muhtemelen bu sene Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz oldukça muhtemel. Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlamış olacak. Biz tabii ki reel sektördeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Reel sektörün de rahatlaması, özellikle ihracatın, yatırımların artması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Enflasyonda yılı hedeflerimize uygun bir rakamla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek. Yani bir taraftan büyüyoruz bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal anlamda kaygılar, endişeler geride kaldı. Hem hazinenin borçlanma faizleri iniyor, hem risk primimiz düşüyor, hem rezervlerimiz gerçekten rekor düzeyde. Cuma günü itibarıyla rezervlerimiz 178 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla güçlü bir irade, sabırla, kararlılıkla biz tekrar bu olumlu döngüye döndük. Allah’ın izniyle bu devam edecek."

