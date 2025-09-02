Habertürk
Habertürk
        3 büyük kulübün bonservis harcamaları yüzde 500 arttı

        3 büyük kulübün bonservis harcamaları yüzde 500 arttı

        Süper Lig'de çılgın transfer sezonu sürerken 3 büyük kulübün bonservis bedeli harcamaları 10 sezon önceye göre yüzde 500 yükseldi

        Giriş: 02.09.2025 - 12:24 Güncelleme: 02.09.2025 - 12:24
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Süper Lig'de başta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hamleleriyle tam anlamıyla çılgın bir yaz transfer dönemi yaşanıyor. Türkiye'de transfer sezonu 12 Eylül'de sona erecek, UEFA'ya kadro bildirimi ise bu gece tamamlanacak. 3 kulübün de transfer çalışmaları sürüyor. Bugün (2 Eylül) öğlen saatlerine kadar resmi olarak açıklanan transferler için ödenen bonservis bedellerine bakıldığında 3 kulüp yaklaşık 268 milyon euro harcadı.

        TAKIM SEZON
        16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26
        BEŞİKTAŞ 15.1 12.75 10.31 16.48 1.68 7.35 35.55 28.5 27.26 32.4
        FENERBAHÇE 7.1 20.68 29.14 18.51 22.27 18.85 43.76 59.48 67.86 87
        GALATASARAY 22.5 44.8 28.53 9.94 4.63 30.45 46.94 34.59 61.65 148.27
        TOPLAM 44.7 78.23 67.98 44.93 28.58 56.65 126.25 122.57 156.77 267.67

        Üç takımın toplam bonservis harcaması 10 sezon geriye gittiğimizde (2016/2017) yaklaşık 45 milyon euro civarındaydı. Pandemi döneminde 30 milyonun altına kadar gerileyen harcamalar, 2022/2023 sezonuyla birlikte adeta uçuşa geçti. İçinde bulunduğumuz transfer sezonuyla 10 sezon öncesi karşılaştırıldığında euro bazında yüzde 500'lük bir artış görülüyor.

        TL bazında bakıldığında ise o dönemki euro kurunun 3,3 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, yaklaşık yüzde 8600'lük bir artış olduğu ortaya çıkıyor.

        Verileri tek kaynaktan elde edip, kafa karışıklığı ve spekülasyonu önlemek için transfermarkt'tan aldık. Önceki sezonlardaki rakamların hem yaz hem de kış transfer sezonlarını kapsadığını da belirtelim, yani bu sezonun devre arasında yapılacak transferlerle fark daha da büyüyecek.

        KİRALAMA VE ZORUNLU OPSİYONLAR DAHİL EDİLİRSE MAKAS DAHA DA AÇILIYOR

        Üç büyük kulüpten Fenerbahçe'nin yüksek maliyetli Jhon Duran kiralaması ile Beşiktaş'ın Orkun ve Abraham transferlerinde zorunlu opsiyonla ödemeyi önümüzdeki sezona ertelemesi de dahil edilirse toplam harcama 60 milyon euro kadar daha artıyor.

