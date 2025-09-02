Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump günler sonra ortaya çıktı: Beyaz Saray'da açıklama yapacak | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump günler sonra ortaya çıktı: Beyaz Saray'da açıklama yapacak

        Sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından ABD Başkanı Trump, günler sonra ilk kez görüntülendi. Ayrıca Trump'ın bu akşam Beyaz Saray'da sürpriz bir açıklama yapacağı açıklandı

        Giriş: 02.09.2025 - 08:16 Güncelleme: 02.09.2025 - 08:16
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Son günlerde kamuoyu önünde görülmeyen ABD Başkanı Donald Trump, sağlık durumuna ilişkin çıkan iddiaların ardından ilk kez görüntülendi.

        Dün akşam servis edilen görüntülerde, Trump'ın "ABD" yazılı bir beyzbol şapkası taktığı ve yanında birkaç yetkiliyle birlikte araca binmek üzere olduğu görüldü. Getty Images, fotoğraf açıklamasında "Trump Ulusal Golf Kulübü'ne doğru yolda" ifadelerine yer verdi.

        Görüntüler, ABD Başkanı'nın sağlık durumuna ilişkin artan spekülasyonlarla birlikte Truth Social'da Pazar akşamı yaptığı "HAYATIMDA HİÇ BU KADAR İYİ HİSSETMEDİM" paylaşımının ardından geldi.

        TRUMP'TAN BEYAZ SARAY'DA SÜRPRİZ AÇIKLAMA

        Ayrıca Beyaz Saray da Trump'ın bugün 14.00'da (TSİ 21.00) Oval Ofis'te basın mensuplarına bir açıklama yapacağını duyurdu. Beyaz Saray, Salı günkü başkanlık duyurusunun konusunu henüz açıklamasa da Trump'ın yönetiminin son günlerde odaklandığı birkaç önemli konudan birini ele alacağı tahmin ediliyor.

        Geçen hafta ve hafta sonu boyunca dikkat çekici bir şekilde kameralar önüne çıkmayan Trump'ın açıklaması merak ediliyor. Trump bu süreçte, Virginia'daki golf kulübüne gidiş-dönüş sırasında başkanlık konvoyuna binerken ve konvoydan inerken yalnızca iki kez fotoğraflanmıştı.

        Trump'ın sağlık durumuna ilişkin iddialar artarken zaman zaman sağ elinin üzerinde morluk görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda da görülen bu morluk, bazen kapatıcı gibi görünen kalın bir tabakayla kaplı oluyor.

