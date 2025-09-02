Ederson Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe, kaleci bölgesini Manchester City'den Ederson ile güçlendirdi. Sambacı file bekçisi, sarı-lacivertliler için sağlık kontrollerinden geçmek ve imza atmak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe transfer döneminin son günlerine girilirken dev bir operasyon başlattı. Sarı-lacivertliler, Manchester City'den kaleci Ederson transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, Man. City ile Ederson transferi için 13+2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.
Ederson'un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartlarında da anlaşmaya vardı.
EDERSON İSTANBUL'A GELDİ!
Sambacı file bekçisi, sarı-lacivertliler için İstanbul'a geldi.
2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.