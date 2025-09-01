İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde 2 kişi gözaltına alındı
Giriş: 01.09.2025 - 20:43 Güncelleme: 01.09.2025 - 20:43
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen 2 kişi, şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
