        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde 2 kişi gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde 2 kişi gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde şüpheli hareketlerde bulunan motosikletli 2 kişi gözaltına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 20:43 Güncelleme: 01.09.2025 - 20:43
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen 2 kişi, şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

