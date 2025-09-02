Habertürk
        Galatasaray İlkay Gündoğan transferini açıkladı: İşte mali detaylar!

        Galatasaray İlkay Gündoğan transferini açıkladı: İşte mali detaylar!

        Galatasaray, Manchester City'den İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yıldız futbolcuya senelik 4.5 milyon Euro maaş ödecenek

        Giriş: 02.09.2025 - 21:33 Güncelleme: 02.09.2025 - 21:54
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon avro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon avro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." denildi.

        34 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 54 maçta 5 gol attı.

