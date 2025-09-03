İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir mısır tarlasına, Selçuk Efes Havalimanı'ndan kalkan bir eğitim uçağı düştü.

DHA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düşen eğitim uçağıyla ilgili İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

PİLOTUN İSMİ BELLİ OLDU

İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.