İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı Berfu hayatını kaybetti!
İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağı mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada, 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi
İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir mısır tarlasına, Selçuk Efes Havalimanı'ndan kalkan bir eğitim uçağı düştü.
KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kurtarma çalışması başlattı.
Tek başına uçtuğu öğrenilen pilot adayının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
CESSNA-172 İLE UÇUYORDU
Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Düşen eğitim uçağıyla ilgili İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır.
PİLOTUN İSMİ BELLİ OLDU
İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.