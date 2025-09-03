Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile Pekin'de görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Çin'de bir araya geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Çin'in başkenti Pekin'de 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen gala resepsiyonu sonrasında Putin, Kim ile birlikte görüşme yapılacak yere daha önce Kuzey Kore liderine hediye ettiği Rus yapımı Aurus makam arabasıyla birlikte geçti.

Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerin doğrudan kendilerini ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Çünkü ülkelerimiz Nazizm, faşizm ve militarizme karşı ortak mücadelede yer aldı." dedi.

Son zamanlarda Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin özel, güvenilir, dostane ve müttefiklik karakterine dönüştüğüne dikkati çeken Putin, şunları söyledi:

"Sizin girişiminiz üzerine, özel askeri kuvvetleriniz, yeni anlaşmamız (Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık) uyarınca Kursk bölgesinin kurtuluşuna katıldı. Askerlerinizin cesurca ve kahramanca savaştığını belirtmek isterim. Silahlı kuvvetlerinizin ve askerlerinizin ailelerinin yaptığı fedakarlıkları asla unutmayacağımızı belirtmek isterim. Modern neo-Nazizm'e karşı ortak mücadeleye katılımınız için Rus halkı adına size teşekkür etmek istiyorum."