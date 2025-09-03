Yemek programıyla ünlendi! Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
İstanbul'da katıldığı bir yemek programıyla adını duyuran Reyhan Şef ve dini nikahlı eşi, iddiaya göre "hazine arazisini ucuza kiralayacağız" diyerek 4 kişiden 28.5 milyon lira aldı. Mağdurların şikayeti üzerine iki şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Reyhan S. adli kontrol ile serbest kalırken dini nikahlı eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine, geçtiğimiz aylarda gelen bir ihbar milyonluk vurgunu ortaya çıkardı.
RESTORAN AÇIP SAMİMİYET KURDU
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre katıldığı bir yemek programıyla tanınan ve Reyhan Şef olarak anılan Reyhan S. İstanbul’da açtığı restorana gelen kişilerle arkadaşlık kurup samimi oldu.
EŞİNİN AVUKAT OLDUĞUNU İDDA EDİYORDU
İddiaya göre bu kişilere, dini nikahlı eşinin avukat olduğunu ve silah taşıma ruhsatı işlemlerinden, orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.
28.5 MİLYON TL'LİK VURGUN
Bu yönlendirmeyle birlikte Reyhan Şef'in, eşi M.S.S. ile tanışan 4 kişi, arazi kiralama vaadiyle toplamda 28 milyon 500 bin lira para verdi. Parayı alan M.S.S. söylediklerini yerine getirmeyince mağdurlar şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Reyhan Şef ve eşi M.S.S.’yi Çekmeköy’de gözaltına aldı.
VURGUN PARASIYLA 12 MİLYONLUK LÜKS ARAÇ
Gözaltına alınan çiftin elde ettikleri paranın 12 milyonluk kısmıyla kendilerine lüks araç aldıkları öne sürüldü.
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi. Reyhan S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.