Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yemek programıyla ünlenen Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik vurgun iddiası | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yemek programıyla ünlendi! Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!

        İstanbul'da katıldığı bir yemek programıyla adını duyuran Reyhan Şef ve dini nikahlı eşi, iddiaya göre "hazine arazisini ucuza kiralayacağız" diyerek 4 kişiden 28.5 milyon lira aldı. Mağdurların şikayeti üzerine iki şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Reyhan S. adli kontrol ile serbest kalırken dini nikahlı eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Giriş: 03.09.2025 - 13:41 Güncelleme: 03.09.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine, geçtiğimiz aylarda gelen bir ihbar milyonluk vurgunu ortaya çıkardı.

        RESTORAN AÇIP SAMİMİYET KURDU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre katıldığı bir yemek programıyla tanınan ve Reyhan Şef olarak anılan Reyhan S. İstanbul’da açtığı restorana gelen kişilerle arkadaşlık kurup samimi oldu.

        EŞİNİN AVUKAT OLDUĞUNU İDDA EDİYORDU

        İddiaya göre bu kişilere, dini nikahlı eşinin avukat olduğunu ve silah taşıma ruhsatı işlemlerinden, orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.

        REKLAM

        28.5 MİLYON TL'LİK VURGUN

        Bu yönlendirmeyle birlikte Reyhan Şef'in, eşi M.S.S. ile tanışan 4 kişi, arazi kiralama vaadiyle toplamda 28 milyon 500 bin lira para verdi. Parayı alan M.S.S. söylediklerini yerine getirmeyince mağdurlar şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Reyhan Şef ve eşi M.S.S.’yi Çekmeköy’de gözaltına aldı.

        VURGUN PARASIYLA 12 MİLYONLUK LÜKS ARAÇ

        Gözaltına alınan çiftin elde ettikleri paranın 12 milyonluk kısmıyla kendilerine lüks araç aldıkları öne sürüldü.

        Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi. Reyhan S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder