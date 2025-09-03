Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Hz. Muhammed'in doğumunun insanlık için önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum." şeklinde konuştu.

"1500'ÜNCÜ SENE-İ DEVRİYESİNİ İDRAK EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdaki konuşmasında "Sevgili kardeşlerim, bugün gönüllerimizin sultanının dünyayı şereflendirişinin 1500'üncü sene-i devriyesini idrâk ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Fahrî Kainât Efendimizi bugün bir kez daha kemâl-i hürmetle, mahcûp ve müeddep bir hasretle yâd ediyorum." dedi

"ÖRNEK YAŞANTISIYLA YENİ BİR ÇAĞI BAŞLATTI"

Hz Muhammed'in aile hayatı için de en iyi örnekliği teşkil ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile Yılı" kapsamında aileye verdikleri önemi hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz Muhammed'in yaşadığı dönemde, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü hatırlatırken, Hz Muhammed'in zamanı aşan tavsiyeleri ve örnek yaşantısıyla yeni bir çağı başlattığını bildirdi.