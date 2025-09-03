Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 19:57 Güncelleme: 03.09.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

        Hz. Muhammed'in doğumunun insanlık için önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum." şeklinde konuştu.

        "1500'ÜNCÜ SENE-İ DEVRİYESİNİ İDRAK EDİYORUZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdaki konuşmasında "Sevgili kardeşlerim, bugün gönüllerimizin sultanının dünyayı şereflendirişinin 1500'üncü sene-i devriyesini idrâk ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Fahrî Kainât Efendimizi bugün bir kez daha kemâl-i hürmetle, mahcûp ve müeddep bir hasretle yâd ediyorum." dedi

        REKLAM

        "ÖRNEK YAŞANTISIYLA YENİ BİR ÇAĞI BAŞLATTI"

        Hz Muhammed'in aile hayatı için de en iyi örnekliği teşkil ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile Yılı" kapsamında aileye verdikleri önemi hatırlattı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz Muhammed'in yaşadığı dönemde, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü hatırlatırken, Hz Muhammed'in zamanı aşan tavsiyeleri ve örnek yaşantısıyla yeni bir çağı başlattığını bildirdi.

        "NETANYAHU DENİLEN GADDARA SEYİRCİ KALAMAYIZ"

        Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin günümüzde arttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunu çözme konusunda Hz Muhammed'in aile hayatını daha fazla öğrenmek için çağrıda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da tepki göstererek "Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız." dedi.

        Ayrıntılar gelecek....

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller