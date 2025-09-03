Habertürk
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sağduyunun galip gelmesi halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir anlaşmayla sona erdirilebileceğini ve tünelin ucunda ışık olduğunu söyledi. Çözülmemesi durumunda ise askeri olarak çözülmesi gerekeceğini belirtti. Putin, Ukrayna lideri Zelenskiy'le ilgili, "Moskova'ya gelirse görüşürüm" dedi.

        Giriş: 03.09.2025 - 17:14 Güncelleme: 03.09.2025 - 17:33
        Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin zirvesinde kritik açıklamalarda bulundu.

        Çin'e yaptığı ziyaretin çok olumlu geçtiğini belirten Putin, "Çin'le yaptığımız anlaşmalar karşılıklı bir yarar içinde" dedi.

        Ukrayna'daki savaşlarının toprak için değil insan hakları için olduğunu söyleyen Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesine karşıyız. Zelenskiy Moskova'ya gelirse kendisiyle görüşmeye hazırım. Tünelin ucunda ışık var ve biz bu sorunu çözmek istiyoruz. Sorun çözülmezse askeri çözüm kaçınılmaz olur" dedi.

        Putin, Ukrayna'nın tam ölçekli bir taarruz yapabilme kapasitesinin olmadığını öne sürdü.

        Trump'ın açıklamaları da sorulan Putin, "Trump'ın bir espri anlayışı var" dedi.

