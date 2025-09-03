CHP İl Kongresi davası 3 Ekim'de görülecek

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline ilişkin birleştirme talepli davaname hazırlanmıştı.

Davaname, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırma kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava ile birleştirildi. İlk duruşma 3 Ekim saat 10:00’da görülecek.

USULSÜZLÜK DAVASI 6 OCAK 2026’DA GÖRÜLECEK

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturmasını 29 Ağustos’ta tamamlanmış ve aralarında İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırladı. İlk duruşma 6 Ocak 2026’da görülecek.