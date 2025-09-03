Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'deki askeri geçit töreninde bir araya geldi.

İki lider arasında, insanın yaşam süresine ilişkin gerçekleşen diyalog kameraya yansıdı.

Şi Cinping, insanların 70 yaşına kadar yaşamasının geçmişte nadir görülen bir durum olduğunu ifade ederken, günümüzde 70 yaşında olan birinin ise hâlâ bir çocuk olduğunu dile getirdi.

Cinping'e yanıt veren Putin "Biyo-teknolojideki gelişmelerle birlikte, organlar sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar daha genç yaşayabilir. Hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilir." şeklinde konuştu.

Çin Devlet Başkanı ise, bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceği konusunda tahminler olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, daha sonraki açıklamasında söz konusu diyaloğu teyit ederken, insanların daha uzun yaşadığının görüleceğini ifade etti.

Putin ayrıca, 2050 yılında, 65 yaş üstü insan sayısının 5 yaşındaki çocuklardan daha fazla olacağını dile getirdi.