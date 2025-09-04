Arzu Sabancı'dan Hande Erçel'e ikinci gönderme

İHANET İDDİASI

♦ Aldatma İddiası: Hakan Sabancı'nın Kanadalı model Jocelyn Chew ile Hande Erçel'i aldattığı iddia edildi. Ancak bu iddia, her iki tarafça yalanlandı.

Hakan Sabancı ile Jocelyn Chew'un geçmiş yıllarda arkadaş ortamında çekilmiş bir fotoğrafları ortaya çıktı.

Jocelyn Chew; "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok" diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Hakan Sabancı da "Aldatma söz konusu değil" diyerek iddianın doğru olmadığını belirtti.