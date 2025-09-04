♦ Evlilik İsteği ve Anne Engeli: Hande Erçel'in evlilik isteğine Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermediği öne sürüldü. Arzu Sabancı'nın daha önce de oğlunun Erçel ile evlenmesini istemediği biliniyor.Hakan Sabancı ile Hande Erçel, sık sık yurt dışı gezisine çıkmıştı.
Arzu Sabancı'dan Hande Erçel'e ikinci gönderme
Arzu Sabancı, geçtiğimiz hafta oğluyla olan ilişkisi sona eren Hande Erçel'e, 'Cehalet' göndermesinden sonra bu kez Yunanistan'dan fotoğraf göndermesinde bulundu
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz hafta sonlandı. Cemiyetin gözde bekârı Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel'in ayrılık kararı, magazin gündeminin zirvesine yerleşti. İlişkinin bitme nedeni merak konusu olurken, çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Ayrılığın arkasında iki ana iddia bulunuyor.
İlişkinin bitme nedeni kesin olarak bilinmese de, Arzu Sabancı'nın oğlunun ayrılığından memnun olduğu yorumları yapılıyor. Arzu Sabancı, ayrılığın hemen ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.Arzu Sabancı
"Cehalet uyku gibidir..." Sözüyle Gönderme: La Edri'nin "Cehalet uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye, ilk tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaşan Arzu Sabancı, oğlunun Hande Erçel'le ilişkisi sırasında bir cehalet döneminde olduğunu ima etti.Hakan Sabancı'nın Yunanistan'daki otel paylaşımı.
Arzu Sabancı, oğlu ve Hande Erçel'in geçtiğimiz yıl gittiği Yunanistan'daki bir otelde tatil yapıyor. Arzu Sabancı'nın çekildiği fotoğrafları birbiri ardına paylaşması, doğal olarak Erçel'e ikinci bir gönderme olarak yorumlandı.