Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in 3 yıllık birlikteliklerini, geçtiğimiz hafta sonlandırmasının ardından ihanet iddiaları ortaya atıldı.

Söylentilere göre; Hakan Sabancı, Hande Erçel'i Kanadalı model Jocelyn Chew ile aldattı.

Ayrılığın ardından Hande Erçel, herhangi bir açıklama yapmazken, Hakan Sabancı ise hakkında çıkan ihanet iddialarını; "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" diyerek reddetmişti.

Hakan Sabancı'nın ardından Jocelyn Chew da sessizliğini bozup; "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok" diyerek ihanet iddialarını yalanlamıştı.

Tüm bunların ardından tüm gözler Jocelyn Chew'a çevrildi. Adı Hakan Sabancı ile anılan Chew'a dair merak edilenler ise şöyle; Çin - İzlanda melezi olan Jocelyn Chew, 1992'de Kanada'da dünyaya geldi.

Singapur, Hong Kong ve Yunanistan gibi farklı ülkelerde podyuma çıkan Jocelyn Chew, daha sonra katıldığı ABD yapımı 'The Face' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.